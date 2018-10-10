Lezzet Festivali için geri sayım başladı

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Lezzet Festivali ile birlikte, Adana'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi. Adana Valiliği himayesinde bu yıl 12-14 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta gerçekleştirilecek Adana Lezzet Festivali hazırlıklarının tamamlandığını belirten Vali Demirtaş, Çin'in konuk ülke olarak festivale katılım göstereceğini söyledi. ŞOVLAR, SÖYLEŞİLER
Gastronomi dünyasını bir araya getirecek olan Lezzet Festivali ile kente özgü yemeklerin ülke ve dünya genelinden gelecek misafirlere tanıtılacağını anlatan Vali Demirtaş, "Hem yerel hem uluslararası gastroshowlar, söyleşiler ve etkinlikleri yapılacak. Amacımız hem Adana'nın zengin yemek kültürünü dünyayla tanıtmak, hem de kentin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzellikleriyle ülke insanını tanıştıracağız" dedi. 8 KİŞİLİK GRUP GELİYOR
"Çin misafir ülke olarak katılacak, 8 kişilik bir grup bekliyoruz" diye konuşan Demirtaş, "Onlar da kendi yemekleri ve kültürlerini, müziklerini, gelenek ve göreneklerini tanıtacaklar. Bizler de onları Adana'nın ve ülkemizin güzel yemekleriyle buluşturmayı düşünüyoruz" dedi. Vali Demirtaş, Adana'nın polisiye olaylar yerine kültürel etkinliklerle anılmaya başladığını ifade ederek, "Adana artık kendi gündemine dönecek" dedi.