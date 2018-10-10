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Melih ABİ: Salkım saçak taşınan tahtalara dikkat

Giriş Tarihi: 10.10.2018

Yolda seyir halinde yüklü araçlar trafikte ölüm saçıyor.
Bu araç tahta parçalarıyla yüklü.
Üstünün kapalı olması gerekir.
Ya da bu kadar yük doldurmamalı.
O tahtalardan biri aşağı düşse arkadan gelen aracın camından içeri girer şoförün göğsüne saplanır!.
En hafifinden araca zarar verir.
Akıl yok mu sizde kardeşim?
Böyle yük taşınır mı?
Dikkat edin ya, tarlaya bile böyle girilmez.
Örtün brandayı hem kendinizi hem arkanızdan gelen sürücüyü tehlikeden kurtarın.

***

Yol boyunca çöp dökülmüş, vatandaşın sağlığı tehlikede

SARIHAMZALI Mahallesi'nin yolu çöplük alanına döndü.
Yol boydan boya dökülen çöp ve molozlarla dolu.
Orada oturanlar isyanları oynuyor.
Seyhan zabıtası hemen ekibini topla ve buraya git.
Bak rezalete.
Temizlik Müdürlüğü ekipleri de gitsin.
Çöpleri temizlet başkan.
Büyük afiş hazırlamakla olmuyor.
Sonrada buraya çöp dökenlere ceza yazın.
İnsanların sağlığına, huzuruna zarar vermeyin.
Çöpler mikrop saçıyor.
Bir an önce Sarıhamzalı halkını bu pislikten kurtarın.

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Melih ABİ: Salkım saçak taşınan tahtalara dikkat
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