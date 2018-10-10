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Prof. Dr. İla, editörlük yaptı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Prof. Dr. İla, editörlük yaptı
MİLLÎ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen, 'Ortaöğretim Ders Kitaplarının Yeniden Yazılması Programı' kapsamında, (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri İla biyoloji kitaplarının yazımda editörlük görevi üstlendi. Prof. Dr. İla, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Biyoloji kitabı yazım komisyonunda bilimsel editörlük yapılması konusunda kendisine resmi teklifte bulunulduğunu söyledi. Prof. Dr. İla, bu teklife istinaden lise 9.10.11.ve 12. Sınıf biyoloji kitaplarının yazımına editörlük yaptığını ve bu görevi halen devam ettirdiğini ifade etti.
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Prof. Dr. İla, editörlük yaptı
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