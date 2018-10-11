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Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un hazırlamış oldukları "Tarihi Roman Perspektifinden Cengiz Aytmatov
'un Toprak Ana İsimli Romanına Bir Bakış" isimli çalışması, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan "Suların Sırrını Ödünçleyen Adam Cengiz Aytmatov'a Armağan" isimli kitapta yer aldı. Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut çalışmalarında, Cengiz Aytmatov'un romanlarında Kırgız Türklerine ait kültürel değerlerin yer tutuğunu ortaya koydu.