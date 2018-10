Aysima hem kalp hem de akciğer nakli bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 3 yaşındaki Aysima'ya ağır kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle aynı anda iki organ nakli yapılması gerekiyor. Her an ölüm tehlikesi bulunan ve pulmoner hipertansiyon teşhisi konulan minik kızın ailesi, yurt dışında tedavi olması gerek çocukları için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde oturan Yusuf-Hatice çifti, 3 yaşındaki kızları Aysima'nın sağlık sorunları nedeniyle diken üstünde yaşıyor. Doğumundan bir yıl sonra ağır kalp ve akciğer yetmezliği teşhisi konulan minik kızın her an ölüm tehlikesi bulunurken, aynı anda iki organ naklinin yapılamaması durumunda ölebileceği ifade edildi. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamayan ve nefes almakta bile zorluk çeken Aysima, iki saatte bir uygulanan oksijen cihazı seanslarıyla bir nebze de olsa hayata tutunuyor. Minik kız bir günde onlarca ilaç kullanıyor. Sağlığına kavuşabilmesi için aynı anda hem kalp hem de akciğer nakli olması gereken Aysima'nın tedavisi doktorların söylediğine göre Türkiye'de mümkün değil.Aysima'yı yurt dışında tedavi ettirmek istediklerini söyleyen ailesi, maddi durumlarının iyi olmadığını vurgulayarak devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.