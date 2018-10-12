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döneminde gözlere dikkat

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Gebelik döneminde gözlere dikkat
HAMİLELİK döneminde özellikle göz hastalıklarının ortaya çıkarabileceği sonuçların göz ardı edildiğini belirten Dünyagöz Adana Op. Dr. Cüneyt Karaaslan, ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarla ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Karaaslan, "Birçok kadın için hamilelik, hayatlarının en mucizevi ve belirleyici anlarından biridir. le birlikte sürekli değişen hormonlar ise bazen geçici bazen de kalıcı sağlık komplikasyonlarına yol açabiliyor" dedi. Ortaya çıkan rahatsızlıklar karşısında özellikle gözde yaşanan küçük belirtilerin görme kaybına varan sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Op. Dr. Cüneyt Karaaslan, "Gebelik dönemi, hormonal, metabolik, fiziksel ve kan dolaşımındaki değişimlerin sıklıkla görüldüğü, kadınlar için oldukça hassas bir dönemdir. Hamilelikte vücudun su tutma eğilimine girmesi, korneanın kalınlığı ve eğriliğinde değişimler olmasına yol açabilir. Bu dönemde oluşan rahatsızlıklar çoğunlukla geçicidir ve doğumdan sonra normale döner" dedi.
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Gebelik döneminde gözlere dikkat
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