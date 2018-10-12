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Güz sında buluştular

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Güz kahvaltısında buluştular
GÜNEY Eğitim Vakfı (GEV) Kadın Kolları'nın burs alan üniversite öğrencileri yararına gerçekleştirdiği güz sı büyük ilgi gördü. Başkan Hasan Boğa gönüllülük esasına dayanan çalışmalarına ve eğitime destek için yüzlerce insanın tek yürek olduğu kadın gönüllülerin organize etmiş olduğu güz kahvaltısına ilgi gösteren misafirlere teşekkür etti. "Siz yoksanız bir eksiğiz" diyen Boğa vakıf çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Etkinlik vakıf bünyesinde 5 yıl ve üstünde görev alan kadın kolu emektarlarına teşekkür plaketi verildi.
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Güz kahvaltısında buluştular
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