Kalbinin delik olduğunu 47 yaşında öğrendi

MERSİN'İN
Mut ilçesinde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Ülkü Doğan, baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde delik olduğu belirlenince yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Doğan, son zamanlarda baş dönmesi şikayeti artınca ilçedeki hastaneye başvurdu. Dahiliye polikliniğinde muayene olan Doğan, buradaki kontrollerin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Hastanenin kardiyoloji bölümünde muayene edilen Doğan'ın kalbinde delik olduğu belirlendi. Kalp
ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Mehmet Erin Tüysüz tarafından kapalı yöntemle ameliyatı yapılan Doğan'ın kalbindeki rahatsızlık giderildi.