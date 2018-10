Koçer’in ofisi, Gazianteplilere proje ofisi oldu!

BUGÜN NELER OLDU

Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep için, "Yenilikçi bir fikrim var" veya "Bir projem var" diyenlere çağrıda bulunarak, Gaziantep için yapılmış her projeye ve düşünceye destek olmak ve devletimizin proje destekleri ile buluşturmak üzere ofisine beklediğini açıkladı. Koçer, Meclis çalışma ofisi ve ekibinin, "Gaziantep Proje Ofisi" olarak da hizmet vereceğini twitter mesajı ile duyurdu. Gaziantep için üretilecek proje ve fikirleri beklediklerini belirten Koçer, "Ülke ve şehir olarak ne kadar çok proje ve yenilikçi fikir üretirsek, ekonomik ve sosyal anlamdaki gelişmemiz de o kadar güçlü olur. Gaziantep için bir fikrim veya projem var diyen herkesi bekliyoruz. Gaziantep'in Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yolculuğunu yeni fikir ve projelerle hızlandırmak, Endüstri 4,0 anlayışını yaşamın her alanına yaymak ve toplam kalite anlayışını yükseltmek için el ele hep birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi. Koçer, Gaziantep için projesi olanların kendisine ulaşacağı iletişim kanallarını şöyle duyurdu: "Gaziantep için yapılmış her projeye ve düşünceye destek olmak, önünü açmak ve devletimizin ve bakanlıklarımızın proje destekleri ile buluşturmak üzere bekliyoruz. 'Bir projem var' başvuruları, anejatkocer@ tbmm.gov.tr mail adresime, 0312 4206327 nolu ofis telefonuma veya 312 4202430 nolu faksımıza yapılabilir. Benimle bizzat görüşerek projelerini veya fikirlerini anlatmak isteyen hemşehrilerimi de Mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyarım" açıklamasında bulundu.