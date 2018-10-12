Melih ABİ: Yol yayanın kurye ve araç sürücüsü paylaşamıyor

Konuşan fotoğraf diyorlar ya.

Aynı o cinsten.

Kurye yaya kaldırımını kullanıyor ama çıkış noktasına bir araç sürücüsü park etmiş.

İkisi de suç.

Kurye ne işin var orada senin.

Doğru yoldan gitmek varken, Allah korusun yan taraftan gelen bir araç çarparsa sonu ne olur düşündün mü hiç?

Diğer araç sürücüsüne ne demeli.

O da yayanın yolunu kapatmış.

Aracını park etmiş.

Gideceği yere gitmiş.

Gelene kadar yaya orayı kullanamayacak.

Fotoğraf Turgut Özal Bulvarında çekilmiş.

Orada trafik ekipleri de görev yapıyor. Ama bunlarla baş edemiyor.

İnsanda akıl olmayınca, bir de üstüne bencilik eklenince başkasını düşünmüyor kimse.

***

Madem yapmayacaktınız neden bozdunuz



BURASI Seyhan'da Dumlupınar Mahallesi 38022 sokak.

Aylardır durum böyle, Yolu asfaltlayacağız diyerek bozdular.

Sonra da ne gelen ne giden var.

Madem yapılmayacaktı niye bozdunuz?

En azından eski hali bozuk da olsa böyle değildi.

Şimdi yağmurlar başlıyor.

Mahallenin çamuru evlerin içine kadar girecek.

Asfalt dökmek için neyi bekliyorsunuz merak ediyordum.

Vatandaş burnundan soluyor haberiniz olsun.