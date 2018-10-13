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Baykan, Yeni Adana Stadı’nı inceledi

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Baykan, Yeni Adana Stadı’nı inceledi
GENÇLİK ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Adana'da yapımı devam eden 33 bin kişilik yeni Adana Stadı'nı inceledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'tan bilgi alan Baykan, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Baykan, stadın bitmesiyle Adana'ya önemli bir tesisin kazandırılacağını belirterek çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Müdür Ataşbak, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle yeni stadın hizmete girmesiyle Adana'nın stat sorunun giderilmiş olacağını kaydetti.
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Baykan, Yeni Adana Stadı’nı inceledi
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