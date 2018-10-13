Burnuyla kitabını yazdı, ikincisine başladı

AYDIN'DA
'serebral palsi' hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, burnuyla yazdığı ilk kitabının ardından, ikinci kitabına da başladı. Engelli olmasına rağmen bütün okulları dışarıdan bitiren, 2 üniversite okuyan ve şu anda yüksek lisans yapan Erol, Mersin
Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nde de ilgi odağı oldu. Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı. Türkiye dahil 17 ülkeden 172 sanatçı festivale katılırken, Aydın
'dan gelen Mustafa Erol da festivalin ilgi odağı oldu. Rahatsızlığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyor" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi. Şimdi engelli olan bir arkadaşının hayatını anlatacak olan ve 'Kemal'in hayatı' ismini verdiği kitabı yazmaya başlayan Erol, ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapıyor. Baba Emin Erol, Mustafa'nın 1981 yılında spastik engelli olarak dünyaya geldiğini söyledi.