Dr. Sibel Siber, sanat müzesine ziyaret

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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber
, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Siyaset ve sağlık dünyasından tanınan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kadın Başbakanı ünvanına sahip olan Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber'e ziyareti sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk ile Meclis İdari, Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürü Yrd. Doç. Dr Serkan İlseven eşlik etti.