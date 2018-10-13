Erhan ÖZMEN: Gaziantep ekonomi mücadelesinde de önder

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele programı gerçekten de topyekun bir destek buldu.
Gerek reel sektör, gerek toplum gerekse kamu kesimi bu mücadelede üzerine düşeni yapacağını belirtti.
Gaziantep 98 yıl önce Anadolu'nun kurtuluş mücadelesindeki önderliğini bu kez ekonomi mücadelesinde gösterdi.
Enflasyonla mücadele programının açıklanmasının ardından 81 il içerisinde ilk olarak Gaziantep bu kampanyayı desteklediğini açıkladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin
, Ticaret Odası, Esnaf Odaları Birliği temsilcileri ve indirim kampanyasına katılan firma temsilcileri ile beraber yaptığı basın açıklamasında bu kampanyaya destek verdiklerini açıkladı. Hemşerimiz, adaşımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep için şöyle demişti:
"Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar." Tek arzumuz Gaziantep bir daha ne bağımsızlık ne de ekonomik bir mücadelede önderlik etmek zorunda kalmasın. Devam edersek;
dünyadaki para bolluğunu ithalatımızı azaltacak yatırımlara kullanamadık, yenilikçi, yaratıcı, farklılık yaratacak sektörleri öne çıkarıp ihracatımızı arttıracak yatırımlara da kullanamadık.
Tüketime alıştık, konforlu yaşama alıştık. Üretmeyi de unutmaya başladık.
Yani; bundan sonraya bakmak için yaşadıklarımızdan, eksikliklerimizden bir gelecek çıkarmaya bakmalıyız. Yoksa 3 ay sonra indirim süresi bitince ne olacak.
Gecemizi gündüzümüze katarak ekonomi yapımızı teknoloji verimliliğinin temeline oturtmanın hesaplarına bakmalıyız.
Verimsizlikle mücadele etmeliyiz. Dünün gelişmekte olan, ancak bugünün gelişmiş ülkeleri olan Singapur, Güney Kore gibi hızla gelişen ülkeleri model alıp bir daha bu daralmaları, bu sıkıntıları yaşamamak adına milli hasılamızı hem bize yetecek hem de bizi dünyada güçlü kılacak şekilde büyütmenin hesaplarına bakmalıyız.