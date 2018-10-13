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Hizmet-İş sendikası kadın komitesi eğitim programında

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Hizmet-İş sendikası kadın komitesi eğitim programında
Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katıldığı eğitim programında sendikanın İl ve şubelerine bağlı Kadın Komite Başkanları yer aldı. Genel Başkan Arslan, eğitim projesinin önemine değinerek, "Bu eğitimin sonunda her bir arkadaşımız kendisini bir proje uzmanı olarak yetiştirsin ve bizim için özgün, kendi bulunduğu bölgede farkındalık oluşturmak için yeni projelere imza atabilsin" diye konuştu. Arslan, kadın üye sayısının giderek arttığını hatırlatarak, "HAK-İŞ'te 2011 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarda kadın üye oranımız yüzde 2'lerden yüzde 25'lere ulaşmıştır. Daha fazla kadın emekçinin çalışma hayatında ve HAK-İŞ'te yer alması için çaba sarf edeceğiz" dedi. Yaşanan ekonomik saldırıların çalışanlar üzerinde oluşturduğu ağır baskıların farkında olduklarını Genel Başkan Arslan, "Döviz, faiz, enflasyon gibi ekonomik hedeflerdeki olumsuz gelişmeler en fazla çalışanları ve bizleri tedirgin etmektedir" dedi.
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Hizmet-İş sendikası kadın komitesi eğitim programında
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