Niğde’ye dev proje

NİĞDE
Valiliği Proje, Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisi (NİPRO) tarafından hazırlanan Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler ile gelerek incelemelerde bulundular. Niğde
'nin Bor İlçesine bağlı Karatepe mevkiindeki 1100 hektarlık alanda incelemeler Niğde Valisi Yılmaz Şmşek'in katılımı ile gerçekleştirildi. Niğde'de kurulması planlanan Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesinde inceleme ekibiyle birlikte araziyi gezen Vali Yılmaz Şimşek proje hakkında verdiği bilgide projenin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en büyük Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi'nin Niğde'ye kurulacağını söyledi. İlk etapta 20.000 büyükbaş kapasiteli besi sığırcılığı ile başlanacağının altını çizen Vali Yılmaz Şimşek, "Projeyi planlama koordinasyon ve eğitim ofisi koordinasyonunda çeşitli kurumlardan oluşan çalışma ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak alan üzerinde yapılacak üst yapı projeleri ve harita çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasından sonra başvuru dosyası gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına gönderilmiştir. İçerisinde tam kapasitede çalışabilecek 8-10 mw gücünde biyogaz tesisi, su arıtma tesisi, hasta hayvan bakım ve tedavi bölmeleri, banyolar, gübre çukurları, silaj çukurları, kaba ve kesif yem depoları, hayvan bakıcılarının soyunma, giyinme, temizlik (wc, lavabo, banyo), dinlenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler, her işletmenin, giriş-çıkışlarda dezenfeksiyon havuzu ve araçları dezenfekte etmeye yarayan sistem, ortak kullanım için acil kesim ünitesi, karantina, idari ve sosyal tesis (bölge yönetimi, sendika, eğitim tesisi, toplantı salonu, lokanta, kafeterya, güvenlik, cami, ,sağlık tesisi gibi) tesisler planlanmaktadır" dedi.