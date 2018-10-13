Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesidir

DR. SUAT
Günsel Girne Üniversitesi
Hastanesi Diyetisyeni Budak Ulugün 11 Ekim Dünya Obezite Günü sebebiyle günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bu rahatsızlığın sebepleri, tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında açıklama yaptı. Ulugün, "Obezite genel olarak, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır" dedi. Ulugün, "Günümüzde vücuttaki toplam yağ miktarından çok, yağın vücutta bulunduğu bölge ve dağılımı üzerinde de durulmaktadır. Çünkü vücuttaki yağın bulunduğu bölge ve dağılımı, hastalıkların morbidite ve mortalitesi ile ilişkilendirilmektedir. Bölgesel yağ dağılımı genetik olarak erkek ve kadınlarda farklılık göstermektedir" dedi.