Akdeniz’e 60 milyonluk yatırım

Mersin
'de Akdeniz
Belediyesi, bu yılın sonuna dek sürecek olan asfalt serimi, kilitli parke taşı ve karo kaplama hizmetiyle yaklaşık 2 yıl içinde toplam 60 milyon TL tutarında altyapı hizmeti ve yatırımlar yapacak. Akdeniz'in altyapı yatırımları için y��lsonuna dek toplam 60 milyon TL bütçe kullanılacağını belirten Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk
, "Akdeniz'in en ciddi sorunlarından olan altyapı eksikliğini gidermek, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek amacıyla hiçbir ayırım yapmadan 65 mahallemize hizmet veriyoruz" dedi.
Akdeniz'i hak ettiği altyapıya kavuşturmak için yaklaşık 2 yıl içinde 40 milyon TL harcadıklarını belirten Pamuk, "Önümüzdeki süreçte yine altyapı hizmetleri için bütçemizden 20 milyon lira daha kullanacağız. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın, kışın yağmur ve çamurlu, yazın da tozlu topraklı yollar nedeniyle sıkıntı yaşamamasını sağlamak. İhtiyaç duyan mahallelerimizde asfalt serim çalışması, program dâhilinde ve sayısı arttırılan, ayrıca yeni araç ve ekipmanlarla güçlendirilen Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından kesintisiz şekilde devam edecek" diye konuştu.