Ambulans şoförlerine süper eğitim veriliyor

Niğde
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü modül eğitimleri kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında sürücü olarak görev yapan personelin bilgi ve becerilerinin artırılması, ambulans çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve kazalarının önlenmesi amacıyla 'Ambulans Güvenli sürüş eğitimleri' gerçekleştirildi. Sınav sonrası katılım belgeleri katılımcılara aldıkları eğitimlerle ilgili katılım belgesi verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, "İl Sağlık Müdürümüz yaptığı açıklamada buradaki amacımız hasta ve çalışan güvenliği açısından ambulansın trafikteki seyrini daha güvenli hale getirebilmek için personelimizi bilinçlendirmek, onlara eğitim vermek, bununla birlikte hasta ve çalışan güvenliğini üst düzeyde tutmayı hedeflemekteyiz. Tüm katılımcılarımıza teşekkürler ediyorum" dedi.