Çakıyla ağaca muhteşem şekiller veriyor

Osmaniye
'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Sünbül
'ün el tezgahında çakıyla hobi olarak yaptığı ahşap heykelcikler görenlerin ilgisini çekiyor. Kadirli ilçesinin Cemalpaşa Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Mehmet Sünbül'ün ilkokul yıllarında hobi olarak yapmaya başladığı ahşap heykelcikler ilgi çekiyor. Kamalak ve sedir ağaçlarından kesilen kalasları yapacağı heykelciğin ölçüsünde kesen Sünbül, daha sonra sadece küçük bir çakıyla işe koyuluyor. Evde boş zamanlarında hobi olarak bu uğraşıyı yaptığını söyleyen Sünbül, normal bir heykelciği 1 ayda bitirdiğini belirtiyor. İlkokul yıllarında ahşaptan yaptığı Atatürk büstünün okul bahçesinde sergilendiğini anlatan Mehmet Sünbül en iyi işlenebilen ağacın ise şimşir ağacı olduğunu söylüyor.