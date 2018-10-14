Çocukları dilendiren ailelere operasyon

Adana
'da
otoyol kenarı ve cami önlerinde çocuklarını dilendiren ailelere yönelik polis ve zabıta ortak bir operasyon düzenledi. Çocukları üzerinden duygu sömürüsü yapıp, bunu ranta çevirdiği belirlenen 7 kadın gözaltına, 8 çocuk da koruma altına alındı. Korkuya kapılıp ağlayan çocukları, anneleri yerine polisler sakinleştirirken, bazı çocukların hala biberonla süt içmesi de dikkat çekti. TESPİT EDİLDİ
Merkez ilçe Yüreğir'de bazı ailelerin çocuklarını, başta cami önlerinde olduğu gibi D-400 Karayolu'na götürüp, burada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara yaklaşıp, dilendirdiği bilgisi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; çocukları üzerinden duygu sömürüsü yapıp, bu durumu ranta çeviren kadınlar tek tek tespit edildi. HALA BİBERONLA SÜT İÇİYORLAR
Söz konusu kadınlardan 7'si gözaltına; 8 çocuk da koruma altına alındı. Operasyon esnasında korkup ağlayan çocuklarla anneleri ilgilenmezken, onları polis sakinleştirmeye çalıştı. Aileleri tarafından dilendirilen bazı çocukların hala biberonla süt içmesi de dikkatlerden kaçmadı. Kadınlara, 'Kabahatler Kanunu' kapsamından 124'er lira idari para cezası verildiği, çocuklarla ilgili olarak da Çocuk Şube Müdürlüğü'nün ayrı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.