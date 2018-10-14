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Enflasyon ile mücadeleye Mersin ’tan destek

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Enflasyon ile mücadeleye Mersin GİAD’tan destek
Enflasyonun düşürülmesine yönelik hükümetin 7 maddelik planı değerlendiren Mersin Başkanı Mehmet İzol, bu 7 maddelik plan ile birlikte ekonominin kısa sürede rahatlayacağını belirterek, enflasyonda yüzde 25 civarında düşüş yaşanacağını söyledi. İzol, "Hükümetimizin ekonomiyi canlandırmak ve iş dünyasını rahatlatmaya yönelik teşvik ve yatırımlar kısa sürede sonuç verecektir. İvedilikle atılan bu adımlar Avrupa ülkelerine ekonomi dersi verecektir. İş dünyası soğuk kanlılığını koruyarak yatırımlarına ara vermeden devam etmelidir" diye konuştu.
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Enflasyon ile mücadeleye Mersin GİAD’tan destek
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