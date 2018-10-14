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Kontrolden çıkan motorin yüklü tanker gişelere çarptı tanker, otoyol gişelerine çarparak bazı blokların yıkılmasına neden oldu

Giriş Tarihi: 14.10.2018