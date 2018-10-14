Kontrolden çıkan motorin yüklü tanker gişelere çarptı

Mersin
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Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motorin yüklü tanker, otoyol gişelerine çarparak bazı blokların yıkılmasına neden oldu. TEM
Otoyolu Tarsus Batı gişelerine giriş esnasında D.Y'nin kullandığı motorin yüklü, 33 CBU 73 çekici plakalı tanker yağışlı havada kontrolden çıkarak, gişe bariyerlerine ortadan çarptı. TANKERE AKTARILDI
Çarpmanın etkisiyle otoyol gişe bloklarına zarar verip, yıkılmasına neden tanker sürücüsü D.Y, yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Gişelere giriş yönüne göre iki şeridin kapanmasına neden olan tanker içindeki motorinin bir bölümü yola akarken, depo içindeki akaryakıt ise olay yerine gelen bir başka tankere aktarıldı.