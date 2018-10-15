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Eski adliye sarayı Tarsus’a yakışan bir müze olacak

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Eski adliye sarayı Tarsus’a yakışan bir müze olacak
TARSUS eski Adliye Sarayı'nın kent müzesine dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ederken, ilçe Başkanı , bazı Yönetim Kurulu üyeleri ve Müze Müdürü Doğukan Alper ile birlikte restorasyonu gerçekleştiren Kuday firmasının yetkililerden bilgi aldı. Başkan Gül, " Eski Adliye Sarayı Tarsus'a yakışan bir müze olacak" dedi. AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Gül, kent merkezinde bulunması ve tarihi yapısı itibariyle müzeye dönüşmeye uygun olan binanın tadilatı için 2017 yatırım programına 18 milyon TL aktarıldığını belirterek, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte son derece modern bir müze olması hedeflendiğini, proje kapsamında lazer tarayıcılar ile binanın tüm yapısının belirlenmeye çalışıldığını kaydetti.
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Eski adliye sarayı Tarsus’a yakışan bir müze olacak
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