Fidanları çaldı, polis yakaladı

ADANA'DA
otoparkta bulunan 30 fidan kovası ve sera filesi çalan Aldulgani
Ö. (34) yakalandı. Olay, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan
S. kendisine ait 30 fidan kovası ve sera filesini apartmanın otoparkına bıraktı. Bir süre sonra malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden Ramazan S. güvenlik kamerası görüntülerini izleyip hırsızlık olayını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, 3 tekerli elektrikli araçla fidan kovalarını ve sera malzemelerini çalan Aldulgani Ö,'yi yakaladı. Aldulgani Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.