Gaziantepli dev adamlar Süper Lig’de tutulmuyor

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Lig
i'nin 2. haftasında Gaziantep
Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit'i 73-69 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde ikinci maçında ikinci galibiyetini alıp puanını 4 yaptı. Başatrenör Nenad Markovic, "Öncelikle bu galibiyet için takımımı tebrik ediyorum. Geçen haftaki Darüşşafaka
galibiyetinden sonra takıma yönelik beklentiler çok yükselmişti. O yüzden bu maçı oynamak bizim için çok zordu. Herkes bizden galibiyet bekliyordu. Maçın ilk 25 dakikasını çok iyi oynadık. Maçın sonlarına doğru Banvit geri geldi. Onların geri gelmesine izin verdik. Bu bizim açımızdan sahada gördüğüm tek eksikti. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" dedi