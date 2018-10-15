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li dev adamlar ’de tutulmuyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Gaziantepli dev adamlar Süper Lig’de tutulmuyor
TAHINCIOĞLU i'nin 2. haftasında Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit'i 73-69 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde ikinci maçında ikinci galibiyetini alıp puanını 4 yaptı. Başatrenör Nenad Markovic, "Öncelikle bu galibiyet için takımımı tebrik ediyorum. Geçen haftaki galibiyetinden sonra takıma yönelik beklentiler çok yükselmişti. O yüzden bu maçı oynamak bizim için çok zordu. Herkes bizden galibiyet bekliyordu. Maçın ilk 25 dakikasını çok iyi oynadık. Maçın sonlarına doğru Banvit geri geldi. Onların geri gelmesine izin verdik. Bu bizim açımızdan sahada gördüğüm tek eksikti. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" dedi
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Gaziantepli dev adamlar Süper Lig’de tutulmuyor
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