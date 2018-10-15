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’dan mesaj

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Hatay Valisi Erdal Ata’dan mesaj
HATAY'DA 2018'in 3'üncü çeyreğinde en çok yatırım yapan kurum müdürlüğü oldu. Onu, Karayolları ve Devlet Su işleri takip etti. İl Koordinasyon Kurulu 'nın başkanlığında toplandı. Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata'nın yanı sıra Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Kurulu Başkanı Hamit Gök, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha katıldı. Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Kordinasyon binasında gerçekleşen toplantıda 3 ayda 543 proje üzerinde çalışıldığını belirten Hatay Valisi Erdal Ata; "İlimizde Bu projelerin 373 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 170 adedi ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, HATSU ve İlçe Belediyeleri imkânlarınca gerçekleştirilmiştir" dedi. Vali Ata, Hatay geneline yapılması devam eden yatarımların artacağı mesajını da verdi.
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Hatay Valisi Erdal Ata’dan mesaj
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