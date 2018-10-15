Lezzetin festivali

Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla Adana Valiliğince düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali düzenlenen gala gecesinde kentin yöresel lezzetleri sunuldu. Adana Müzesi bahçesindeki etkinlikte zeytinyağlılardan, tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzet yer aldı. Vali Mahmut Demirtaş, bereketli toprakların şehri Adana'nın, marka kent ideali yolunda attığı en önemli adımlardan birinin de farklı içeriklerdeki festivallere ev sahipliği yapması olduğunu söyledi. Geçen yıl ilkini düzenledikleri Adana lezzet Festivali'nin ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını ifada eden Demirtaş, bu ilginin her geçen yıl katlanacağına inandığını kaydetti. Demirtaş, Adana'nın mevcut potansiyelini ve geleneksel lezzetlerini yozlaştırılmadan, özü korunarak geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

ADANA TATLARI

Vali Demirtaş, "Bundan hareketle bizler de festivalimizin bu yılki temasını, 'Gelenekselin Gücü Adına' olarak belirledik. Festival boyunca birbirinden farklı lezzetlerle baş başa kalacağız. Bu sayede bir yandan Adana mutfağının geleneksel lezzetlerini ziyaretçilerimizle buluştururken, diğer yandan geleneksel Adana tatlarını, Torosların ötesine taşımanın fırsatını yakalayacağız" dedi.



DEFİLE SUNULDU

Vali Mahmut Demirtaş, Adana mutfağına ve geleneksel lezzetlerine güvendiklerini belirterek, kentin dünyanın geleneksel lezzetlerinin merkezi olduğunu söyledi. Festivale katkıda bulunanlara plaket verildiği etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri temasıyla defile sunuldu.