Lidere hazırlık

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig takımlarından, cumartesi günü deplasmanda oynayacağımaçının hazırlıklarını'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Antrenman ikinci bölümü pas çalışmasıyla devam etti.sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım katılmazken, Bumba takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik adam Demirbakan, çok zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini belirterek,diye konuştu.