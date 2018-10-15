Lidere hazırlık

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por Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor
, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği
maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Antrenman ikinci bölümü pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. ANTRENMANA
sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım katılmazken, Bumba takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik adam Demirbakan, çok zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini belirterek, "Rakibimiz ligin lideri durumunda. Güçlü oyunculardan kurulu bir takım. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Gerekli önlemleri alacağız. Bizde son iki haftada yakaladığımız çıkışı sürdürmenin peşindeyiz. Ben oyuncularıma güveniyorum"
diye konuştu.