Melih Abi: Magandalardan bir türlü kurtulamıyoruz

Ruh hastaları yarasa gibi geceleri sokağa çıkıp insanları rahatsız ediyor. Bunlar insan olamaz. Gecenin ilerleyen saatlerinde yollarda lastik öttürüp korna çalarak insanları uyutmuyorlar… İçlerinde çocuk var, yaşlı var En önemlisi hasta var… Üstelik havaya silah sıkıyorlar. Turgut Özal Bulvarı'nda Hayal kahvenin üstünde oturan okurumuz yazmış. "Silah sesleri arka mahalleden hiç eksik olmuyor. Açık egzozlarıyla gürültü yapıyorlar. Lastik öttürmeleri ayrı bir dert. Uyku bize haram oldu" diyor. Poliste bunlardan bıktı. Ekipler geldiği zaman ortadan toz oluyorlar. Sonra yeniden geliyorlar. İnsan değil bunlar… Yaratık, yaratık…





KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINA IŞIKLANDIRMA LAZIM

GAZİLER-Bağlar mahallesi arasındaki köprülü kavşağa trafik lambası şart. Cengiz Topel Lisesi, Kalburcu yolu üzerindeki Aznakay parkı ve Emekliler Cemiyeti lokali, Cetvel ırmağının köprüsünün yer aldığı kavşak 8 yola geçit verdiğinden trafik yoğunluğu yaşıyor. Burada sık sık kazalar meydana geliyor. Kavşağa gelen araçların her biri geçiş üstünlüğünü kendinde görüyor. Bu kargaşa nedeniyle maddi hasarlı kaza çok oluyor. Gaziler mahallesi ile Bağlar mahallesi arasındaki köprülü kavşağa ışıklandırma yapılması şart arkadaş. Yapın herkes kurtulsun.