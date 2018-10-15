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’de ‘öğrenme şenlikleri’ düzenlendi

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Osmaniye’de ‘öğrenme şenlikleri’ düzenlendi
OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri", açılış töreniyle başladı. Yahya Mazlum Müdürlüğünde ki programa katılan ve şenliklerinin hayırlı olmasını dileyen daha sonra stantları gezdi. İlk olarak, söyledikleri şarkılarla etkinliğe renk katan öğrencilerin mini konserini dinleyen Vali Coşkun, resim standında eserlerini sergileyen öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Vali Coşkun daha sonra çeşitli okullardan öğrencilerin yaptıkları projelerini, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ise el sanatı ürünlerini tanıttıkları stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, etkinlikte öğrencilerin projelerini, halk eğitim merkezi kursiyerlerinin de el emeği ürünlerini sergileme imkânı bulduğunu ifade etti. Öğrenme Şenliklerinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin sergilendiği stantlara öğrenci ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdiler.
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Osmaniye’de ‘öğrenme şenlikleri’ düzenlendi
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