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’den ’de sonbahar klasikleri

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Tekfen Filarmoni’den Mersin’de sonbahar klasikleri
TEKFEN Filarmoni, şef 'un yönetiminde, kuşağının dikkat çekici trompetçilerinden 'nin solist olduğu bir program ile 25 Ekim tarihinde Kültür Merkezi'nde konser verecek. Ülkemizin sayılı özel sanat kurumlarından , şef Aziz Shokhakimov yönetiminde, trompetin altın çocuğu Omar Tomasoni'nin solist olduğu bir programla Mersin'de dinleyicileriyle bir araya geliyor. Tekfen Filarmoni, 'nde saat 20.00'de Mersinli müzikseverlerle buluşacak. Müzikseverler, konser biletlerine Biletix'den ulaşabilecek.
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Tekfen Filarmoni’den Mersin’de sonbahar klasikleri
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