Tekfen Filarmoni’den Mersin’de sonbahar klasikleri

TEKFEN
Filarmoni, şef Aziz Shokhakimov
'un yönetiminde, kuşağının dikkat çekici trompetçilerinden Omar Tomasoni
'nin solist olduğu bir program ile 25 Ekim tarihinde Mersin
Kültür Merkezi'nde konser verecek. Ülkemizin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni
, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde, trompetin altın çocuğu Omar Tomasoni'nin solist olduğu bir programla Mersin'de dinleyicileriyle bir araya geliyor. Tekfen Filarmoni, Mersin Kültür Merkezi
'nde saat 20.00'de Mersinli müzikseverlerle buluşacak. Müzikseverler, konser biletlerine Biletix'den ulaşabilecek.