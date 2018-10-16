Genç araştırmacılara uluslararası kongre bursu

YAKIN
Doğu Üniversitesi Eczacılık, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri'nde görev yapan aynı zamanda Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacılarından olan Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz, Dr. Buket Baddal, Yrd. Doç. Dr. Meryem Güvenir, Uzm. Emrah Güler ve Uzm. Nazife Sultanoğlu mikrobiyoloji ve mikrobiyal biyoteknoloji alanlarında yürüttükleri bilimsel çalışmalarla, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) ile Federation of European Microbiological Societies (FEMS) tarafından kongre bursu almaya hak kazandı. Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz, Dr. Buket Baddal, Yrd. Doç. Dr. Meryem Güvenir, Uzm. Emrah Güler ve Uzm. Nazife Sultanoğlu'nun, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarıyla 04-08 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya
'da düzenlenecek olan XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi'ne kongre katılım ve konaklama bursu aldıkları belirtildi. Tıbbi mikrobiyoloji alanının yanı sıra gıda mikrobiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, farmasötik mikrobiyoloji ve mikrobiyal biyoteknoloji gibi alanlarda güncel çalışmaların paylaşılacağı üst düzey bir platform oluşturulacak olan kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi
araştırmacıları farklı konularda yürüttükleri araştırmalarını sözlü olarak tebliğ edecekler.