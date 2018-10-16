Hastasına 100. yaşında doğum günü sürprizi yaptı

KALP
ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, 10 yıl önce by-pass ameliyatı yaparak hayata tutunmasını sağladığı hastası Ümmühan Kuzkaya'ya 100. yaş gününde doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Kahramanmaraş
'ın Cağlayancerit ilçesinde yaşayan Ümmühan Kuzkaya, 2008 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası Gaziantep Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle hayati risk taşıyan Ümmühan nineye hastane doktoru Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan ve ekibi tarafından başarılı bir by-pass ameliyatı gerçekleştirildi. Ümmühan, nine, başarılı ameliyat ve tedavinin ardından yeniden hayata bağlandı. Köyünde normal yaşamına devam eden Ümmühan Kuzkaya'yı unutmayan doktoru 10 yıl sonra doğum günü sürprizi yaptı. 100. yaşında ilk kez doğum gününü kutlayan Ümmühan Nine, kendisini ameliyat eden Doktor Mustafa Bilge Erdoğan ve hastane ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Doç Dr. Erdoğan'ın getirdiği pastayı kesen Kuzkaya'nın mutluluğu ise gözlerinden okundu.