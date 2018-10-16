Kadromuz güçleniyor

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte Mersin
'e gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, önce Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ile Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü (POMEM) ziyaret ederek, buradaki sertifika programına katıldı. 30 GÜNLÜK KURS GÖRDÜLER
"Trafik kazalarının ve buna bağlı ölüm ve yaralanma oranlarının en aza indirilmesi amacıyla yürütülen yaygın ve etkin projeler yanında eğitimli ve donanımlı trafik personelinin yetiştirilmesi esastır" diyen Uzunkaya, "Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğünce Mersin ve Eskişehir'de bin yeni trafik personeline 30 günlük Temel Trafik ve Kaza İnceleme Kursu verilmiştir" dedi.
Mersin'de kursu başarıyla tamamlayan yedi yüz personelin sertifika törenine İnce ile katılan Uzunkaya, trafik kadrolarını daha da güçlendirip gençleştirdiklerini belirtti .