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M1 ’da moda sohbeti

Giriş Tarihi: 16.10.2018
M1 Adana’da moda sohbeti
ADANA'NIN buluşma noktası M1 AVM, geçtiğimiz hafta sonu ziyaretçilerini podyumların yıldızı Çağla Şıkel ve ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ile buluşturdu. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Şıkel ile Abazoğlu M1 Adana Moda Sokağı'nda Adanalılarla bir araya gelerek moda ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.

DEFİLEYİ YORUMLADILAR
Sezonun moda parçalarından oluşan mini defile ile de ziyaretçilere adeta moda şöleni yaşattı. Defile ile ilgili yorumlarda bulunan Çağla Şıkel ve Cengiz Abazoğlu, genç modellere de tavsiyelerde bulundu. M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz'e sürpriz doğum günü kutlaması yapan organizasyon ekibi hep birlikte pasta kesti.
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M1 Adana’da moda sohbeti
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