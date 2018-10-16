Melih ABİ: Hem ters yönde hem sağa dönüşü kapatmış

Bu araç 34 plakalı olmasına rağmen muhtemelen şirket aracı.

Sürücüsü hem ters istikamete koymuş.

Hem de sağa dönüş tarafını kapatmış.

Kıyı boyu Caddesi üzerinde Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi kesiminde uzun küre park etmiş.

Trafik mi?

Dün sabah bu araç yüzünden felç olmuş.

Arkadaş nasıl kapatırsın hem ters yöne park edip, hem de sağa dönüşleri engelliyorsun.

Senin yüzünden insanlar sağa dönerken zorlandı.

Bir de araçların ters istikametine park etmişsin.

Bu ne sorumsuzluk.

Bu ne düşüncesizlik.

Yazacaksın bunlara cezayı bir daha aynı hatayı yaparlar mı?

İşin varsa aracını doğru düzgün park edersin, trafiği de aksatmazsın.

Kafan yok mu senin kardeşim?

***

Tarsus'a emeği geçenlerin ismi yaşatılsın



YAŞI 90'ı geçen Kuvayi Milliyeci torunu Mehmet Turgut Arkan, yine yaşı 80 olan gazeteci yazar Mehmet Yaşot gibi Tarsus'a emek veren kişilerin isimleri Tarsus'ta yaşatılmalı. Mehmet Turgut Arkan, Kuvayi Milliye'nin Tarsus karargah komutanlarından Başçavuş Ali Galip Arkan'ın torunudur. Ali Galip Arkan gibi bir değer de adıyla yaşatılmalı. Yine torunu Mehmet Turgut Arkan'ın da adı da cadde veya sokağa verilebilir. Gazeteci yazar Mehmet Yaşot unutulmamalı. Şevket başkanın bu isteğe duyarsız kalmayacağını düşünüyorum.