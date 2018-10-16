Mochka takı ve aksesuar mağazası Mersin’de açıldı

TÜRKİYE'NİN
takı ve aksesuar sektörünün tanınmış markalarından olan Mochka Accessories Mersin
Mağazası açıldı. Mersin'in tanınmış girişimci iş kadınlar��ndan Oya Urul Kafadar'ın, Çamlıbel'de açtığı Mochka Takı Tasarım Mağazasının açılışına Mersin'in iş dünyasının önde gelen iş kadınları ile çok sayıda davetli katıldı. İade ve değişim olanaklarıyla yüzde 100 güvenli alışverişin adresi olduklarını belirten Kafadar, "Alışverişlerinizin başlangıcından, son aşamasına kadar Mochka ekibinin kesintisiz desteğini sonuna kadar yanınızda hissedeceksiniz" diye konuştu.