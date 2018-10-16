Niğde’de bir kişi silahla vuruldu

NİĞDE
'DE meydana gelen olayda bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. İsimleri polis tarafından belirlenen 3 kişi daha önce aralarında meydana gelen bir husumetin devamı olarak bir esnafın dükkanına geldiler. Aralarında çıkan tartışmanın ardından 3 kişi oldukları belirlenen ve olaydan sonra firar eden kişi ya da kişiler tüfekle İ.Ö. (33) adlı kişiye ateş ettiler. Olayın ardından çevredekiler 112 ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdiler. Ağır yaralanan İ.Ö. Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırılırken. kaçan sahışlar polis tarafından aranıyor.