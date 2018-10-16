Parola galibiyet

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por Toto 1. Lig'in 9.hafta mücadelesinde cumartesi günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep
hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak gözetiminde çalışan ve milli maç arasını iyi değerlendiren kırmızı-siyahlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. ARA ÇOK İYİ GELDİ
Altıparmak, hedefe ulaşmak için Ümraniye maçını kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Bu ara birbirimizi tanıma acısından hepimiz için iyi oldu. Oyuncularımla daha çok vakit geçirdim. Oyun sistemi üzerinde çalıştık. Taraftarımızın desteğiyle Ümraniye maçını kazanacağız" dedi.