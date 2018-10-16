Sağlıkçılardan yangın tatbikatı

MERSİN'İN
Tarsus ilçesinde özel bir hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı yapıldı. Mersin
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı, senaryo gereği bir hemşirenin hasta odasında yangın olduğunu fark etmesiyle başladı. Yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapan hemşire, bu sırada 'kırmızı kod' alarmı verdi. Diğer kat çalışanları hastayı tahliye etme işlemine başlarken 2 dakika içinde hastanenin yangın ekibi geldi. Ardından, hasta yangın merdiveninden sedyeyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hastanede heyecanlı anların yaşandığı tatbikat kapsamında itfaiye görevlileri yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında hemşireler, teknisyenler ve idari personele eğitim de verdi. Hastane çalışanları, söndürme tüplerini uygulamalı olarak kullanmayı öğrendi. Tatbikat hakkında bilgi veren hastane genel müdürü Dr. Zeynel Canoğulları, olası bir yangına karşı hastanede bütün teknik önlemlerin standartları aşacak şekilde alındığını, yine de çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini ve tatbikatlarla deneyim kazandırıldığını söyledi.