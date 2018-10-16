Yüzbinler lezzet için Adana’da buluştu

Adana
'da "Gelenekselin gücü adına" temasıyla düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali sona erdi. Son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Valilik tarafından ikincisi 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin yapıldığı Merkez Park'ta, börekten kebaba, tatlı çeşitlerinden şalgam ve muzlu süte kadar birçok yemek ve içecek çeşidi satışa sunuldu. Bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimileri ailecek festival alanını gezdi ve yöresel yemekleri tattı. Alanı gezen çok sayıda kişi de yöresel yemeklerin fotoğraflarını çekti. Buluşmada Adana yemek yarışması ve geleneksel Adana yemekleri atölyeleri yapıldı. Festivalin konuk ülkesi Çin'den gelen şefler Ding Fayao ve Zhang Feng de kendi mutfaklarından örnekler sundu. HEDEFE ULAŞTIK
Vali Mahmut Demirtaş, festivale yurt içi ve dışından yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Birinci gün 90 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini duydum. Bu sadece bizim sayabildiklerimiz. Bizim amacımız hedefe ulaşmak. Şu an hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ben toplam 100 bin civarında vatandaş olursa büyük bir başarı demiştim. Son gün 100 binin üzerine geçmiş bulunmaktayız" dedi.