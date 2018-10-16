Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yüzbinler lezzet için Adana’da buluştu

Yüzbinler lezzet için ’da buluştu

2. Lezzet Festivali hedefine ulaştı. Çukurova’nın yöresel tatlarını tatmak isteyen yüzbinlerce kişi festival alanına koştu. Vali Demirtaş, “Ziyaretçi sayısında son gün 100 bini aşmış bulunmaktayız” dedi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Yüzbinler lezzet için Adana’da buluştu
'da "Gelenekselin gücü adına" temasıyla düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali sona erdi. Son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Valilik tarafından ikincisi 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin yapıldığı Merkez Park'ta, börekten kebaba, tatlı çeşitlerinden şalgam ve muzlu süte kadar birçok yemek ve içecek çeşidi satışa sunuldu. Bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimileri ailecek festival alanını gezdi ve yöresel yemekleri tattı. Alanı gezen çok sayıda kişi de yöresel yemeklerin fotoğraflarını çekti. Buluşmada Adana yemek yarışması ve geleneksel Adana yemekleri atölyeleri yapıldı. Festivalin konuk ülkesi Çin'den gelen şefler Ding Fayao ve Zhang Feng de kendi mutfaklarından örnekler sundu.

HEDEFE ULAŞTIK
Vali Mahmut Demirtaş, festivale yurt içi ve dışından yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Birinci gün 90 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini duydum. Bu sadece bizim sayabildiklerimiz. Bizim amacımız hedefe ulaşmak. Şu an hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ben toplam 100 bin civarında vatandaş olursa büyük bir başarı demiştim. Son gün 100 binin üzerine geçmiş bulunmaktayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzbinler lezzet için Adana’da buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN