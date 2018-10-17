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Akıllı sistemlerde yenilikler ve uygulamaları anlatıldı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Akıllı sistemlerde yenilikler ve uygulamaları anlatıldı
AKILLI Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Çukurova Üniversitesi tarafından desteğiyle Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirildi. Konferansta Yapay Zekâ, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Akıllı Optimizasyon Algoritmaları, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Veri Madenciliği, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemler gibi konular tartışıldı. Sempozyumun Genel Başkanlığını Prof. Dr. Tülay Yıldırım Konferans Başkanlıklarını ise Prof. Dr. Selma Ayşe Özel, Dr. Öğretim Üyesi Melis Özyıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kartal yaptı. Prof. Dr. Selma Ayşe Özel, bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ilk mezunlarını 2008 yılında verdiğini hatırlatarak, 948 lisans 75 yüksek lisans ve 31 doktora öğrencisiyle eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.
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