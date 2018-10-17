Çıkış zamanı

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde pazartesi günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek olan Adana
Demirspor hazırlıklarını teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde sürdürüyor. Yeniden çıkışa geçmek isteyen mavi-lacivertli ekip taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. BASKILI OYNAYACAKLAR
Teknik adam Kutlu, milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Futbolcularımın moralleri yerinde. Yaptığımız çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Hedefimiz Elazığspor'u yenerek yeniden bir seri yakalamak. Rakibimiz ligde zor günler geçiriyor. Bize karşı baskılı bir oyun ortaya koyacaklardır. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi. TARAFTARA ÇAĞRI
Bu zorlu maçta sahada mücadele eden futbolcular kadar mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarlara da büyük iş düştüğünü söyleyen Hakan Kutlu, "Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar" dedi. Önemli bir eksiklerinin bulunmadığının altını çizen Kutlu, "Maç gününe kadar hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.