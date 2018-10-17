Dilara’nın büyük başarısı

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Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Atletizm Antrenörlük 2. sınıf öğrencisi Dilara Çevik Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan disk atmada Dünya Şampiyonu, çekiç atmada ise dünya 3.'sü olarak döndü. BESYO Spor ve Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca İnce'nin öğrencilerinden olan Çevik'inde aralarında bulunduğu milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.Milli sporcular toplamda 12 madalyaya ulaşırken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da bir mesaj yayınlayarak Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Bakan Dr. Kasapoğlu, tebrik "Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.