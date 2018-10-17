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Engellinin cep telefonunu çaldılar

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Engellinin cep telefonunu çaldılar
ADANA'DA kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yürüme engelli Namık Yılmaz'ın (46) cep telefonunu çaldı. Olay, önceki gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta meydana geldi. Engelli motosikletiyle parkta gezinti yapan Namık Yılmaz, ağaçların arasında uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Yılmaz, motosikletinin üzerinde koyduğu cep telefonunu bulamayınca, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, Yılmaz'ın ifadesini aldı. Telefonu çalınan Yılmaz, "Telefonum çok pahalı değildi ama benim için çok önemliydi. Lüften telefonumu bulun" dedi. Polis, çalınan cep telefonunun bulunması için çalışma başlattı.
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Engellinin cep telefonunu çaldılar
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