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Erken tanı ve yoğun tedavi ile otizmi yenebiliriz

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Erken tanı ve yoğun tedavi ile otizmi yenebiliriz
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Dr. , yaşamın ilk üç yılında saptanabilen otizm spektrum bozukluğunun, duygusal, sosyal gelişmede, sözel veya sözel olmayan iletişimin gelişiminde gecikme ya da sapma olarak görülebileceği gibi tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirtti. Gelişim açısından erken tanının önem taşıdığı otizmin teşhisi için herhangi bir test bulunmamasına rağmen tanının klinik muayene ile konulabilceğini ifade eden Uzm. Dr. Yeliz Engindereli, dünyada her 68 çocuktan birinin otizm tanısı aldığını söyledi. Uzm. Dr. Yeliz Engindereli, erkek çocuklardaki yaygınlığın kızlara oranla dört kat daha fazla olduğunu kaydetti.
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