Ev sahibini gördü, kendini balkondan attı

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hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Kanlar içinde kalan hırsızlık şüphelisi Cengiz
N. (35), "Vallahi niyetim kötü değildi" dedi. Olay, önceki gece merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630 Sokak'ta meydana geldi. Evde yattığı sırada gece sese uyanan Nusret Yaş (34), hırsızla yüz yüze geldi. Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli Cengiz N., ikinci kattaki balkondan atladı. Beton zemine çakılıp, yaralanan şüpheliyi gören Yaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kanlar içinde yerde yatan şüpheli, olay yerine gelen polislere hırsız yapmadığını söyleyip, "Valla niyetim kötü değildi" demesi dikkat çekti.