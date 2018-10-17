Lizbon’a lezzetler yolculuğu

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet ve Kültür Yolculuğu' isimli kitabının tanıtım toplantısında Maraş Mutfağı'nın birbirinden harika lezzetleri tanıtıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ın, edebiyat ve sanat, tekstil alanındaki üretimi ve birçok sektördeki başarısının yanında gastronomisiyle de Türkiye'ye büyük bir güç verdiğini söyledi. Türkiye Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'in yazdığı 'Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet ve Kültür Yolculuğu' adlı kitabın tanıtım toplantısında konuşan Kahraman-maraş'ın bu özelliğinin saklı kaldığını ifade eden Başkan Erkoç, "Kahramanmaraş gastronomisini tanıtmaya Portekiz'den başlattık, tüm dünyaya tanıtacağız. Diğer zenginliklerimizle birlikte tanıtacağız" dedi. Fikret Özdemir de uzun yıllar yaşadığı Portekiz'in vatandaşlığına sahip bulunduğunu, yaşadığı bu ülkeyle memleketi Kahraman-maraş'ın yemeklerini harmanlayarak "Kahraman-maraş'tan Lizbon'a Lezzet ve Kültür Yolculuğu" kitabını yazdığını söyledi. Portekiz'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya ile ünlü şef Cüneyt Asan Kahramanmaraş gastronomisindeki bazı yemeklerin tanıtımı yapıldı. ÖNEMLİ BİR BULUŞMA
Yemek tanıtımlarının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'e, İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç ise Portekiz'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya'ya birer plaket verdi. Başkan Fatih Mehmet Erkoç, "Çok önemli bir buluşma gerçekleştirdik" dedi.