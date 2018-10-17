Melih ABİ: Ekmek Ceyhan’da neden pahalı

Adana'da ekmek fiyatları 1 lira olarak devam ediyor.

Pide ekmekleri bir lira 25 kuruş oldu.

Fırıncılar Odası'nın aldığı karar böyle.

Ceyhan'dan bir okurumuz mail attı diyor ki;

"Adana'da ekmeğin bir liraya satıldığını duydum.

Ceyhan'da ise 1.25 kuruş.

Kent merkezinde bir lira olan ekmek ilçede neden zamlı.

Karar alınırken ortak karar verilmiyor mu?

Ceyhan'da neden ekmek zamlı satılıyor?" Okuyucumuz haklı.

Belediye denetimle olmaz…

Milletin sesine kulak ver.

***

4 yıldan beri karanlık olan sokak aydınlandı



TARSUS'TA Kızılmurat Mahallesi 2729 nolu sokak aydınlandı.

Halil Demirci, "2729 sokakta ikamet ediyoruz.

Bu sokağın uzunluğu 150 metre ve iki tane elektrik aydınlatma direği var.

İkisinin de lambası yanmıyordu ve 4 yıldır karanlıktaydık.

Siz yazdınız çok şükür şimdi her yer ışıl ışıl" dedi.

Okurumuz adına biz de teşekkür ederiz.

Hizmet böyle olur işte.